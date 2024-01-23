Раненый российский военный взял в плен шесть солдат ВСУ

Раненый российский командир боевой машины Шамалюк взял в плен шесть солдат ВСУ

Командир боевой машины, сержант Денис Шамалюк, получивший орден Мужества, рассказал, что раненым смог взять в плен шесть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что завязался ближний стрелковый бой. Шамалюк решил занять позицию с левой стороны дороги и побежал к подвалу, который оказался закрыт. Затем начался массированный артобстрел, российский военный попытался открыть дверь, чтобы укрыться.

«Я крикнул: "Есть кто, выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих», — рассказал Шамалюк.

Он приказал бойцам ВСУ сдать оружие и вывел их наружу. Раненому украинскому военному оказали помощь. Кроме того, сам командир боевой машины, получивший ранение, был отвезен в медицинский батальон.

Ранее украинский военный Вадим Жмурко, сдавшийся в плен российским бойцам, назвал это единственным способом выжить на фронте. Он отметил, что командование ВСУ не эвакуирует раненых. Как утверждал Жмурко, на бойцов ВСУ обрушивается атака российских дронов, танков и артиллерии.

