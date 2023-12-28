Пленный боец ВСУ назвал российский плен единственным способом выжить

Пленный боец ВСУ Жмурко: у украинских военных нет выхода, кроме как сдаться

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Жмурко, сдавшийся в плен российским военным, рассказал, что это единственный способ выжить в зоне боевого соприкосновения. По его словам, украинское командование не проводит эвакуацию раненых, передает Минобороны России в Telegram-канале.

В зоне боевых действий на бойцов ВСУ обрушивается атака российскими дронами, танками и артиллерией. «Мы приехали, позиция была уничтожена, можно сказать так. Мы заступаем, они меняются по три дня. Не приехала эвакуация, люди остались до утра, то есть мы и те, кого мы должны были поменять. Там были раненые и тяжелые», — рассказал Жмурко.

Поэтому, оказавшись в безвыходном положении, бойцы приняли решение сдаться. «Ваш крикнул: сдавайтесь, вам ничего не будет. Они вдвоем вышли, переговорили. Чтобы хоть какие-то люди остались живы, мы сдались, это было наше коллективное решение», — объяснил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что бывшие пленные украинские военнослужащие из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», приняли первый бой с ВСУ. Другие подразделения «Каскада» прикрывали тылы.