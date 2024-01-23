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09:27, 23 января 2024Забота о себе

Раскрыт способ избавиться от храпа за три ночи

Сомнолог Сили: для борьбы с храпом нужно шевелить языком по 30 секунд в день

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избавиться от храпа или снизить его интенсивность, нужно по 30 секунд в день шевелить языком, рассказал сомнолог Мартин Сили. Упражнение для избавления от храпа он раскрыл в беседе с изданием Mirror.

Сили рассказал, что для борьбы с храпом перед сном нужно закрыть рот и двигать языком сначала десять раз в одном направлении, потом десять раз в другом, а после этого — десять раз в третьем направлении.

По словам Сили, 59 процентов его пациентов чувствуют облегчение уже после трех ночей использования этого способа

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Ранее исполняющий обязанности заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (МГОУ) Александр Максимов предложил тревожным людям засыпать, используя так называемый «военный метод». Для этого человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев — лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в черном бархатном гамаке в темной комнате.

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      Александра Лисица
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