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21:27, 19 января 2024Забота о себе

Тревожным людям предложили попробовать засыпать по быстрому военному методу

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Тревожным людям стоит попробовать засыпать по так называемому «военному методу», предложил и. о. завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (МГОУ) Александр Максимов. Принцип этого метода он объяснил в беседе с изданием Life.

В рамках быстрого «военного метода» засыпания человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев — лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в черном бархатном гамаке в темной комнате. По словам врача, эта методика основана на использовании приемов медитации, достижении состояния расслабления скелетной мускулатуры, выравнивания и урежения дыхания. «Разобрав механизмы сна, ученые давно применяют такой подход в своей практике. Можно менять каноэ и темную комнату на овец, баранов или слонов — в основе одно и то же: расслабился, успокоился, выровнял дыхание, помедитировал», — объяснил Максимов.

Здоровый человек, уточнил врач, засыпает быстро, поскольку у него гормон мелатонин оказывает резко выраженное тормозящее действие на активность коры полушарий головного мозга. Кроме того, подчеркнул врач, такой метод не поможет людям с резким болевым синдромом или психическими заболеваниями, а также при приеме психостимулирующих препаратов непосредственно перед сном — к ним относятся и крепкий чай и кофе.

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      Александра Лисица
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