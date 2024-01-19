Тревожным людям предложили попробовать засыпать по быстрому военному методу

Тревожным людям стоит попробовать засыпать по так называемому «военному методу», предложил и. о. завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (МГОУ) Александр Максимов. Принцип этого метода он объяснил в беседе с изданием Life.

В рамках быстрого «военного метода» засыпания человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев — лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в черном бархатном гамаке в темной комнате. По словам врача, эта методика основана на использовании приемов медитации, достижении состояния расслабления скелетной мускулатуры, выравнивания и урежения дыхания. «Разобрав механизмы сна, ученые давно применяют такой подход в своей практике. Можно менять каноэ и темную комнату на овец, баранов или слонов — в основе одно и то же: расслабился, успокоился, выровнял дыхание, помедитировал», — объяснил Максимов.

Здоровый человек, уточнил врач, засыпает быстро, поскольку у него гормон мелатонин оказывает резко выраженное тормозящее действие на активность коры полушарий головного мозга. Кроме того, подчеркнул врач, такой метод не поможет людям с резким болевым синдромом или психическими заболеваниями, а также при приеме психостимулирующих препаратов непосредственно перед сном — к ним относятся и крепкий чай и кофе.

Ранее сомнолог Александр Калинкин назвал опасные заболевания, вызывающие постоянное желание спать. По словам Калинкина, регулярный пересып может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа.