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14:28, 28 декабря 2023Забота о себе

Врач назвал сонливость симптомом опасных заболеваний

Сомнолог Калинкин: повышенная сонливость может быть симптомом болезней сердца

Фото: FIzkes / Shutterstock / Fotodom

Повышенная сонливость или долгий — более 10 часов — ночной сон могут быть симптомом болезней сердца и некоторых других серьезных проблем со здоровьем, предупредил сомнолог Александр Калинкин. Эти и другие опасные заболевания, вызывающие постоянное желание спать, специалист назвал «Радио Sputnik».

По словам Калинкина, регулярный пересып может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Также постоянное желание подремать возникает у пациентов с апноэ — остановкой дыхания во сне. В состояние сонливости впадают и пациенты с хроническим воспалением, добавил врач.

В то же время нет ничего страшного в желании человека выспаться в выходные или в праздники, если в рабочие дни он спит меньше семи часов в сутки. Компенсация дефицита ночного сна — это не пересып. Нормальная продолжительность сна — семь-девять часов, допустимый максимум — 10 часов в сутки

Александр Калинкинсомнолог
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Специалист призвал людей, засидевшихся в новогоднюю ночь за праздничным столом, в последующие дни восстановить режим ночного отдыха. «Если оставаться в сдвинутом графике, то к рабочим дням человек подойдет в состоянии недосыпа. Лучше выспаться ночью, а днем побегать на лыжах, на коньках, сходить на экскурсию», — подвел итог Калинкин.

Ранее невролог, сомнолог Кадрия Валеева назвала способы борьбы с бессонницей. По ее словам, часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни.

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      Алиса Дмитриева
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