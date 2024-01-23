Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге

Стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге составила 3,1 миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге, доступной для покупки в данный момент со сдачей в 2024 году, составила 3,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о квартире-студии площадью 24 квадратных метров в поселке Шушары Пушкинского района. Лот находится на последнем этаже 11-этажного дома.

Стоимость наиболее дорогой студии в городе со сдачей в этом году оценили в 18 миллионов рублей. Объект метражом 37 «квадратов» на 7 этаже 8-этажного дома строится в Петроградском районе. Всего в январе 2024 года, по подсчетам специалистов, на первичном рынке Санкт-Петербурге на продажу выставлены 3,6 тысячи квартир-студий, которые будут сданы в течение этого года, при этом площадь у 2,1 тысячи из них составляет менее 25 квадратных метров.

Днем ранее эксперты «Авито Недвижимости» рассказали, где в Москве можно дешевле всего приобрести квартиру-студию.