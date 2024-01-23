Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:53, 23 января 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге

Стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге составила 3,1 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Цена самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге, доступной для покупки в данный момент со сдачей в 2024 году, составила 3,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о квартире-студии площадью 24 квадратных метров в поселке Шушары Пушкинского района. Лот находится на последнем этаже 11-этажного дома.

Стоимость наиболее дорогой студии в городе со сдачей в этом году оценили в 18 миллионов рублей. Объект метражом 37 «квадратов» на 7 этаже 8-этажного дома строится в Петроградском районе. Всего в январе 2024 года, по подсчетам специалистов, на первичном рынке Санкт-Петербурге на продажу выставлены 3,6 тысячи квартир-студий, которые будут сданы в течение этого года, при этом площадь у 2,1 тысячи из них составляет менее 25 квадратных метров.

Днем ранее эксперты «Авито Недвижимости» рассказали, где в Москве можно дешевле всего приобрести квартиру-студию.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше