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12:10, 22 января 2024Среда обитания

Назван район Москвы с самыми дешевыми студиями

Самые дешевые квартиры-студии в Москве можно приобрести в Северном Измайлове

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Самые дешевые квартиры-студии в Москве можно купить в Северном Измайлове. Локации столицы с самым дешевым жильем такого типа «Ленте.ру» назвали аналитики «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, в Северном Измайлове на вторичном рынке удастся приобрести студию площадью 14 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. При этом объект по той же цене, но метражом в 10 «квадратов», можно будет купить в Молжаниновском районе Москвы. Помимо этого, в топ-5 локаций с самыми дешевыми студиями вошли районы Бабушкинский, Котловка и Коньково: в первом получится приобрести лот площадью 15 квадратных метров за 3,1 миллиона рублей, во втором — площадью 10 «квадратов» за 3,4 миллиона рублей, в третьем — 17 «квадратов» за 3,5 миллиона рублей.

Специалисты отметили, что средняя стоимость квартиры-студии в Москве на начало 2024 года составляет 4,4 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подешевели на два процента. Интерес к их покупке относительно 2023-го также упал — на девять процентов.

Ранее эксперты рынка недвижимости сообщили, что жилье на вторичном рынке может подешеветь через несколько месяцев на фоне низкого спроса.

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      Полина Кислицына
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