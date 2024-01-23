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10:49, 23 января 2024Экономика

Продажи спиртного в России превысили исторический максимум

Росалкогольтабакконтроль сообщил о максимальных продажах алкоголя в 2023 году

Фото: Adam Jaime / Unsplash

В 2023 году продажи спиртного в магазинах в России, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, достигли 229,5 миллиона декалитров и превысили исторический максимум на 4,1 процента. Об максимальных продажах алкоголя со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщил РБК.

Водка практически повторила рекорд прошлого года — 75,6 миллиона декалитров (минус 0,8 процента). В 2022-м году ее продажи выросли почти на шесть процентов, хотя с 2016-го ее потребление оставалось стабильным.

Продажи коньяка выросли на 9,4 процента, до 13,9 миллиона декалитров, а у других спиртных напитков крепостью выше 25 градусов зафиксирован рост на 14,6 процента, до 12,7 миллиона декалитров. Для слабоалкогольной продукции показатель увеличился на 14,5 процента, до 18,4 миллиона декалитров.

Тихих вин за год продано 56,5 миллиона декалитров (плюс 5,8 процента за год), игристых — 21,7 миллиона декалитров (плюс 8,3 процента), а ликерных — 1,2 миллиона декалитров (плюс 58,8 процента).

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3 января 2024

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил, что потребление водки выросло бы и в 2023 году, но его тормозит появление на рынке большого количества произведенных в России крепких спиртных напитков из других категорий, в первую очередь виски и джина. Из-за сравнимой цены они конкурируют с водкой и отнимают у нее часть покупателей. Тем не менее, по оценке Дробиза, росту потребления алкоголю в целом ничего не угрожает, как минимум, он вряд ли остановится до завершения боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года суммарные объемы производства коньяка в России выросли на 35 процентов до 8,761 миллиона декалитров. При этом общее производство спиртных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упало на 3,6 процента.

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      Платон Щукин
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