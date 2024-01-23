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09:14, 23 января 2024Среда обитания

Резкое подорожание маленьких квартир в России объяснили

Риелтор Яшенков: цены на маленькие квартиры растут из-за их востребованности
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Однокомнатные квартиры и студии резко дорожают из-за того, что они наиболее востребованы у покупателей. Рост цен на маленькое по площади жилье объяснили опрошенные MSK1.RU риелторы.

Риелтор Олег Бендриков отметил, что стоимость увеличивается у всей недвижимости в целом. «Просто конкретно студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом. И поэтому на них более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра. Кроме того, стоимость квадратного метра в студии и в однокомнатной квартире выше, чем в жилье побольше — даже в том же доме», — пояснил эксперт.

Основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков отметил, что спрос все равно влияет на формирование цены небольших объектов. Еще один фактор, который влияет на стоимость таких квартир — растущая популярность флиппинга (покупка дешевых квартир и перепродажа после ремонта). «Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже», — рассказал риелтор.

Бендриков добавил, что в перспективе спрос на однокомнатные квартиры и студии продолжит оставаться высоким, опережая интерес к «двушкам» и «трешкам».

Ранее россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир и делать это только в том случае, если срочно нужны деньги. По словам экспертов, выгоднее всего реализовать недвижимость получится в 2025 году — цены на вторичное жилье еще подрастут.

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      Нина Ташевская
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