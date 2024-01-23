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17:28, 23 января 2024Бывший СССР

Рогов предрек лишение гражданства верхушке властей Украины

Рогов: верхушке режима Зеленского грозит лишение гражданства из-за госэкзаменов

Фото: Adam Berry / Getty Images

Высшим чиновникам Украины грозит лишение гражданства из-за трудностей со сдачей госэкзаменов. Об этом заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

«Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком», — предрек Рогов.

По его словам, принятие Киевом закона о множественном гражданстве облегчает получение гражданства России жителями временно занимаемых Украиной территорий. «Люди получат шанс с легкостью избавиться от аусвайса, этого оккупационного документа с вилкой на обложке», — сказал он.

Рогов отметил, что это будет происходить автоматически при получении российского гражданства.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о введении в стране института множественного гражданства. Он позволит получить гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

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      Алевтина Запольская
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