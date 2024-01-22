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10:35, 22 января 2024Бывший СССР

На Украине захотели разрешить множественное гражданство

Зеленский внес в Раду законопроект об институте множественного гражданства

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о введении в стране института множественного гражданства. Об этом он заявил в обращении к украинцам по случаю Дня соборности, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России. Он также отметил, что множественное гражданство смогут иметь иностранные добровольцы, которые присоединились к украинской армии.

«Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все кто воюет за свободу Украины, как за родину», — заявил Зеленский.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства призывников, покинувших Украину. Уехавших граждан, отметила она, можно также подвергать и другим ограничениям, например арестовывать их активы.

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      Алевтина Запольская
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