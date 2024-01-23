Россиян предупредили о штрафах за салюты

Адвокат Смолякова: за запуск салютов можно получить штраф до 250 тысяч рублей

За неосторожный запуск салютов можно получить штраф до 250 тысяч рублей. О возможном наказании за использование пиротехники предупредила россиян адвокат Ирина Смолякова, пишет NEWS.ru.

Речь идет о случаях, когда ракета от фейерверка или салютной батареи попадает в квартиру и причиняет вред имуществу. По словам юриста, при пожаре владельца пиротехники могут также обвинить по статье 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

Главная проблема в этой ситуации — найти виновного в происшествии, так как во время праздников на улице обычно много людей. «Чтобы повысить шансы, следует незамедлительно вызвать наряд полиции — сотрудники могут запросить записи с камер видеонаблюдения и попытаться найти виновника по горячим следам. Если причинитель вреда установлен, можно действовать дальше, в противном случае процесс с высокой вероятностью не принесет ожидаемого результата», — рассказала Смолякова.

Пострадавшим нужно зафиксировать причиненные повреждения — если они серьезные, лучше вызвать независимую экспертизу. Также необходимо собрать документы, подтверждающие факт происшествия — например, донесение о пожаре, в котором есть сведения о ЧП и последствиях.

«Далее следует написать претензию виновнику с требованием добровольно возместить причиненный ущерб. Досудебный порядок урегулирования в данном случае не является обязательным, но, если причинитель вреда идет навстречу, можно существенно ускорить процедуру», — отметила юрист. Смолякова подчеркнула, что если виновное лицо отказывается от возмещения, то придется заставить его это сделать через суд.

Ранее россиян предупредили о наказании за хранение вещей на лестничной площадке. По словам экспертов, это нарушает требования противопожарной безопасности и предполагает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.