Россиянам предсказали приближение умеренной магнитной бури

Астрофизик Абунина предсказала умеренную магнитную бурю во вторник 23 января

Специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина предсказала россиянам приближение умеренной магнитной бури во вторник, 23 января. Ее слова приводит РИА Новости.

Возмущение геомагнитного поля начнется утром и продлится не более суток, уточнила астрофизик. «По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет», — добавила она.

По шкале степени опасности для человека, животных и инфраструктуры из пяти уровней буря оценивается от G1 (незначительные колебания) до G3 (сильная, может вызывать перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи).

Ранее о надвигающейся магнитной буре рассказали в лаборатории солнечной астрономии. По прогнозу, буря будет слабой — класса G1. Однако специалисты предупредили, что она может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

