Россиянам раскрыли способ снизить риск проблем с сердцем и сосудами

«РГ»: хирург Гадзиян заявил, что ржаной хлеб менее опасен для сосудов, чем белый

Хирург, онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что люди, которые едят ржаной хлеб, а не белый, реже сталкиваются с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. Его слова передает «Российская газета» («РГ»).

Гадзиян отметил, что переизбыток хлеба в рационе негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Однако полностью отказываться от этого продукта не стоит. Вместо этого он посоветовал отдавать предпочтение его более полезной альтернативе — ржаному хлебу. Этот способ снизит риск заболеваний, так как ржаной хлеб менее опасен для людей с проблемами с сердцем и сосудами, раскрыл специалист.

Преимущество ржаного хлеба, по мнению врача, заключается в том, что в нем на 30 процентов больше калия и на 50 процентов — магния.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина призвала россиян не отказываться от хлеба. Она уверена, что исключение этого продукта из рациона грозит дефицитом полезных веществ. Вместе с хлебом, как объяснила нутрициолог, человек получает витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, витамин Е, а также калий, магний, фосфор, железо, кобальт, хлор, ванадий.