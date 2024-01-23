Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:12, 23 января 2024Путешествия

Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

Россиянам разрешат заселяться в отели с помощью «Госуслуг» с апреля 2024 года

Фото: Point3D Commercial Imaging Ltd.

Россиянам в скором времени разрешат заселяться в отели по электронным паспортам. Принятие акта правительства РФ о регистрации в гостиницах при помощи «Госуслуг» запланировано на апрель 2024 года, рассказали в пресс-службе кабмина.

Более того, у граждан России появится возможность регистрироваться в отелях по загранпаспорту. Отмечается, что упрощение регистрации в отечественных местах размещения внесено в дорожную карту по включению изменений в нормативное регулирование в области туризма.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение "Госуслуги"», — говорится в сообщении.

Ранее в январе стало известно, что транспортная компания РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах. Об этом заявил заместитель гендиректора перевозчика Иван Колесников. Уточняется, что правила пребывания питомцев в общественном транспорте захотели изменить после скандала с котом Твиксом, которого проводница высадила в 30-градусный мороз.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше