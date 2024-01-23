Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

Россиянам разрешат заселяться в отели с помощью «Госуслуг» с апреля 2024 года

Россиянам в скором времени разрешат заселяться в отели по электронным паспортам. Принятие акта правительства РФ о регистрации в гостиницах при помощи «Госуслуг» запланировано на апрель 2024 года, рассказали в пресс-службе кабмина.

Более того, у граждан России появится возможность регистрироваться в отелях по загранпаспорту. Отмечается, что упрощение регистрации в отечественных местах размещения внесено в дорожную карту по включению изменений в нормативное регулирование в области туризма.

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение "Госуслуги"», — говорится в сообщении.

Ранее в январе стало известно, что транспортная компания РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах. Об этом заявил заместитель гендиректора перевозчика Иван Колесников. Уточняется, что правила пребывания питомцев в общественном транспорте захотели изменить после скандала с котом Твиксом, которого проводница высадила в 30-градусный мороз.

