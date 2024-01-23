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11:38, 23 января 2024Путешествия

В России захотели изменить правила перевозки животных в поездах

В РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Транспортная компания РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора перевозчика Ивана Колесникова.

Правила пребывания питомцев в общественном транспорте захотели изменить после скандала с котом Твиксом, которого проводница высадила в 30-градусный мороз. «Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — заявил Колесников в ходе круглого стола в Госдуме.

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Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов добавил, что компания будет дорабатывать информационные системы. По его словам, информация о питомцах-пассажирах будет отображаться в мобильных устройствах сотрудников.

«Проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне, — уточнил Пястолов. — В настоящее время этого нет».

Ранее стало известно, что проводницу, которая выкинула кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы. Россиянка сейчас не работает с пассажирскими составами.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Он неделю выживал на морозе, но спасти его не удалось. Хозяин животного заявил о готовности обратиться в суд.

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      Мария Борисова
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