В России захотели изменить правила перевозки животных в поездах

В РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах

Транспортная компания РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора перевозчика Ивана Колесникова.

Правила пребывания питомцев в общественном транспорте захотели изменить после скандала с котом Твиксом, которого проводница высадила в 30-градусный мороз. «Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — заявил Колесников в ходе круглого стола в Госдуме.

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов добавил, что компания будет дорабатывать информационные системы. По его словам, информация о питомцах-пассажирах будет отображаться в мобильных устройствах сотрудников.

«Проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне, — уточнил Пястолов. — В настоящее время этого нет».

Ранее стало известно, что проводницу, которая выкинула кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы. Россиянка сейчас не работает с пассажирскими составами.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Он неделю выживал на морозе, но спасти его не удалось. Хозяин животного заявил о готовности обратиться в суд.