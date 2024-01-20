Ветеринары установили причину гибели выброшенного из поезда кота Твикса

Волонтер Кудряшова: кот Твикс погиб от укуса и обморожения

РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

Начало событий в новости РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

Кот Твикс, выброшенный проводницей из поезда, погиб от укуса и обморожения. Об этом РИА Новости сообщила волонтер Ольга Кудряшова.

По ее словам, предварительную причину гибели животного установили в ветеринарной клинике, куда она отвезла Твикса. У него внутреннее кровотечение, а также укусы селезенки и легкого.

Кудряшова добавила, что еще необходимо провести вскрытие, после которого официальное заключение имеет право выдать только кировская областная ветстанция. Она откроется в понедельник.

Сейчас ветеринары зафиксировали только факт смерти, добавила Кудряшова.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин выразил надежду, что виновные в гибели Твикса понесут заслуженное наказание. Он собирается перевезти тело питомца из Кирова домой.

Проводники РЖД больше не смогут высаживать оставленных животных из поездов на улицу, заявили в «Федеральной пассажирской компании».

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки.