Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:18, 20 января 2024Из жизни

Ветеринары установили причину гибели выброшенного из поезда кота Твикса

Волонтер Кудряшова: кот Твикс погиб от укуса и обморожения
Начало событий в новости РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

фото: Lebedko Inna / Shutterstock / Fotodom

Кот Твикс, выброшенный проводницей из поезда, погиб от укуса и обморожения. Об этом РИА Новости сообщила волонтер Ольга Кудряшова.

По ее словам, предварительную причину гибели животного установили в ветеринарной клинике, куда она отвезла Твикса. У него внутреннее кровотечение, а также укусы селезенки и легкого.

Кудряшова добавила, что еще необходимо провести вскрытие, после которого официальное заключение имеет право выдать только кировская областная ветстанция. Она откроется в понедельник.

Сейчас ветеринары зафиксировали только факт смерти, добавила Кудряшова.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин выразил надежду, что виновные в гибели Твикса понесут заслуженное наказание. Он собирается перевезти тело питомца из Кирова домой.

Проводники РЖД больше не смогут высаживать оставленных животных из поездов на улицу, заявили в «Федеральной пассажирской компании».

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Киев оценил ситуацию на фронте. Почему в офисе Зеленского не исключают расширение зоны конфликта?

      В Госдуме оценили рукопожатие между украинкой и россиянкой на Australian Open

      В Йемене рассказали о роли «Хезболлы» в атаках хуситов

      ВСУ возобновили попытки переправиться через Днепр

      Ветеринары установили причину гибели выброшенного из поезда кота Твикса

      Летевший в Петербург самолет столкнулся с птицей на высоте 500 метров

      300 собак спасли из пожара на Сахалине

      В Запорожской области отреагировали на заявление МАГАТЭ о новых минах на ЗАЭС

      10-летняя россиянка захотела получить бонусы в игре и перевела деньги аферисту

      Военный рассказал о работе российских средств РЭБ против дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше