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13:47, 23 января 2024Ценности

Россиянин сшил для своей собаки норковую шубу

Фото: Ruby Schmank / Unsplash

Россиянин сшил для своей собаки костюм из норковой шубы. Соответствующий пост появился на странице пользовательницы сети @yalo_e в X (бывший Twitter).

Блогерша опубликовала скриншот переписки с приятельницей, в которой та рассказала, что ее отец сшил для короткошерстной собаки костюм из старой норковой шубы матери. «Собака моих родителей мерзла в нескольких комбезах, которые ей покупали. Поэтому папа сшил новый из шубы, которая была несколько раз съедена молью», — говорится в сообщениях.

Среди прочего девушка прикрепила фотографии собаки в шубе во время прогулки. Публикация @yalo_e набрала 138 тысяч просмотров и 3,6 тысячи лайков в социальной сети.

Ранее в январе певица Ольга Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей. 37-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она поздравила подписчиков со старым Новым годом. Для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке с высоким голенищем.

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      Карина Черных
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