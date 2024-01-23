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10:16, 23 января 2024Силовые структуры

Россиянина задержали по обвинению падчерицы в шестилетнем надругательстве

В Тыве задержали мужчину за надругательства над падчерицей на протяжении 6 лет

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тыве задержали 34-летнего жителя села Ээрбек по обвинению в неоднократном изнасиловании в течение шести лет. Он домогался 15-летней падчерицы на протяжении нескольких лет, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мать подростка узнала о происходящем и 20 января обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала, что отчим стал домогаться ее с 2017 года. На момент первого надругательства ей было девять лет. После этого мужчина еще несколько раз насиловал подростка, в том числе в декабре 2022 года и январе 2024-го. Рассказать об этом матери школьница боялась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что он был ранее судим за сбыт и приобретение имущества, добытого преступным путем. У потерпевшей есть еще три младшие сестры.

Ранее сообщалось, что суд в Астраханской области дал 14,5 года рецидивисту, изнасиловавшему подростка.

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      Илона Палей
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