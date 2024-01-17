Изнасиловавшего 17-летнюю попутчицу в поле россиянина отправили в колонию

Суд в Астраханской области дал 14,5 года рецидивисту, изнасиловавшему подростка

Суд в Астраханской области приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 57-летнего местного жителя, обвиненного в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По данным следствия, все произошло 23 сентября 2023 года. Потерпевшая остановила попутный автомобиль подсудимого, чтобы добраться в село Килинчи Приволжского района области. По пути следования мужчина свернул в поле, где под угрозой расправы совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Подруга потерпевшей, узнав о ее местонахождении, обратилась в полицию. Мужчину задержали. Позже выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее неизвестный проник в квартиру 87-летней пенсионерки из Ленинградской области и попытался ее изнасиловать.

