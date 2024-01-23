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11:45, 23 января 2024Силовые структуры

Россиянка обнаружила схрон боеприпасов в недавно купленной квартире

В Петербурге женщина нашла схрон боеприпасов в шкафу недавно купленной квартиры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Женщина купила квартиру в центре Петербурга и обнаружила в шкафу схрон с боеприпасами. Об этом во вторник, 23 января, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 30-летняя жительница города обратилась в полицию накануне днем. Предположительно, она приобрела квартиру на Большой Монетной улице 21 января и в тот же день начала разбирать вещи, оставленные прежними жильцами.

В одной из комнат в шкафу женщина обнаружила пакет, в котором находились 21 патрон к винтовке «Мосина», десять охотничьих патронов, а также три неустановленных патрона и боевая граната РГД-5. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые изъяли боеприпасы и направили на экспертизу.

По предварительном данным, ранее в этой квартире проживал 74-летний мужчина.

Ранее в гараже у россиянина из Керчи обнаружили оружейный арсенал и килограмм тротила.

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      Олеся Мицкевич
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