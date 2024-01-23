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14:52, 23 января 2024Ценности

Россиянка засудила салон красоты за страшные последствия лазерной эпиляции

Фото: Juta / Shutterstock / Fotodom

Жительница Тюмени сделала лазерную эпиляцию в местном салоне красоты и столкнулась со страшными последствиями процедуры. Ее историю приводит портал Ura.ru.

Россиянка, чье имя не раскрывается, решила удалить нежелательные волосы в сети салонов ProLazer. Однако во время проведения процедуры не были выполнены установленные требования безопасности, из-за чего пострадала клиентка. В частности, девушка не могла спать из-за болезненных ощущений на коже, а через неделю после посещения салона утратила трудоспособность из-за высокой температуры тела.

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В связи с этим тюменка обратилась с жалобами в организацию, руководство которой вернуло ей деньги в размере стоимости проведенной процедуры, однако возмещать расходы на лечение отказалось. После этого истец обратилась в суд с требованием взыскать с ProLazer утраченный заработок (27 670 рублей), а также расходы на лечение в размере 1580 рублей, почтовые расходы и моральный вред на сумму в 100 тысяч рублей.

В конечном счете суд частично удовлетворил требования пострадавшей и взыскал в ее пользу компенсацию в 32 400 рублей. Кроме того, салону красоты назначили штраф в размере 15 790 рублей.

В ноябре 2022 года блогерша Кэрис Солсбери рассказала, что сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад.

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      Карина Черных
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