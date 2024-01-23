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13:15, 23 января 2024Ценности

Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

Стилистка Гусева посоветовала отмечать 8 Марта в красных и персиковых платьях

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Стилистка и фэшн-блогер Алена Гусева назвала россиянкам модные платья на 8 Марта. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Эксперт посоветовала отмечать данный праздник в нарядах красного цвета, вновь ставших актуальными, и вещах персикового оттенка, который институт Pantone выбрал главным на 2024 год. Кроме того, в список вошли данные предметы гардероба с капюшоном и необычными вырезами, а также платья-бюстье и изделия длины мини.

В то же время, по словам специалистки, можно выбрать вещи в будуарном стиле и наряды в стиле принцесс или балерин.

Ранее в январе стилистка Евгения Ишуткина перечислила россиянкам самые модные вещи в 2024 году. В список вошли топы золотистого оттенка, юбки длины макси, а также минималистичные черные платья.

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      Алина Гостева
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