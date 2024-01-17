Россиянкам перечислили самые модные вещи в 2024 году

Стилист Евгения Ишуткина: золотистый топ и макси-юбки актуальны в 2024 году

Стилист Евгения Ишуткина перечислила россиянкам самые модные вещи в 2024 году. Соответствующий комментарий публикует издание «Страсти».

В первую очередь в список вошел топ золотистого оттенка, который эксперт посоветовала сочетать с джинсами. «Золотистые оттенки придают утонченный вид образу, подчеркивая изысканность и художественный подход к дизайну. Такие детали незаменимы в любом гардеробе, особенно для вечерних выходов», — рассказала она.

Помимо этого, Ишуткина подчеркнула, что актуальными по-прежнему останутся юбки длины макси. При этом, по ее словам, в данных изделиях стоит обращать внимание на фактуру ткани, принты, разрезы и декоративные элементы.

«Длинные юбки можно легко комбинировать с футболками, блузами, рубашками, кедами, босоножками и даже обувью на небольшом каблуке. Многослойная джинсовая юбка, кроп-топ, кеды и рюкзак — чем не классический образ на каждый день?» — высказалась специалистка.

В заключение Ишуткина отметила популярность минималистичного черного платья, которое может быть декорировано интересными деталями и текстурами.

Ранее в январе российский стилист Алексей Сухарев назвал главные тренды 2024 года. По словам специалиста, в новом году модными будут золотые, прозрачные и кожаные ткани.

