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13:25, 16 января 2024Ценности

Российский стилист назвал главные тренды 2024 года

Стилист Алексей Сухарев назвал детские воротники главным трендом 2024 года

Фото: Unsplash

Российский стилист Алексей Сухарев назвал главные тренды 2024 года. Соответствующий комментарий появился в новом выпуске YouTube-шоу телеведущей Яны Чуриковой.

По словам специалиста, в новом году актуальными будут золотые, прозрачные и кожаные ткани. Помимо этого, популярность приобретут романтичные платья, кружева и детские воротники.

«Ну и по цветам — это тотально белый и тотально черный, винный цвет и коричневый в разных своих оттенках», — подчеркнул Сухарев.

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Помимо этого, эксперт уточнил, что в тренде по-прежнему останется стиль slavic girl, два главных элемента которого — шуба и меховая объемная шапка-боярка. «Тут важный нюанс заключается в том, что если мех натуральный, то это должно быть вторичное потребление. То есть не новую шубу купила, а пошла у мамы взяла или урвала в секонд-хенде», — заключил стилист.

Ранее в январе звездные стилисты назвали россиянкам модные тренды 2024 года. Инфлюэнсер Елена Ушакова призвала читательниц обратить внимание на наряды красного и серебряного цветов.

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      Екатерина Ештокина
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