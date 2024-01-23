Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

Минобороны сообщило об улучшении положения войск на краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным министерства, за минувшие сутки на указанном направлении были отражены четыре атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суточные потери противника на краснолиманском направлении превысили 220 человек, отметили в Минобороны. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили один танк и две единицы ствольной артиллерии ВСУ.

23 января российское военное ведомство сообщило о нанесении группового удара по военным объектам Украины. Атака была осуществлена высокоточным дальнобойным оружием, все намеченные цели были поражены.