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13:16, 23 января 2024Россия

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

Минобороны России заявило о высокоточном групповом ударе по объектам ВПК Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования были поражены предприятия, производящие боеприпасы, взрывчатые вещества, а также ракеты и комплектующие к ним.

Конашенков констатировал, что цель удара достигнута и зафиксированы попадания по всем назначенным объектам.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 13 по 19 января армия России нанесла по объектам на Украине 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» и беспилотниками. Атаке подверглись предприятия, которые ремонтировали вооружение и технику, а также изготавливали боеприпасы, порох и беспилотные летательные аппараты. Также поражены базы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

За предыдущий аналогичный период российские войска произвели 23 групповых удара по объектам ВПК, занимающимся модернизацией и ремонтом самолетов, дронов, бронетехники и пусковых установок ракетных комплексов.

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      Сергей Истомин
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