Российский подросток несколько раз грозился взорвать школу и был задержан

В Копейске задержали подростка, срывавшего уроки сообщениями о минировании

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подростка из Копейска, который неоднократно срывал уроки в одной из местных школ сообщениями о минировании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Челябинской области.

По информации ведомства, несовершеннолетний отправлял сообщения об угрозе всем находящимся в здании на электронную почту. В результате этого в школе начиналась эвакуация, однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не находили внутри учебного заведения никаких подозрительных предметов. Позже личность злоумышленника была установлена, сейчас с ним работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПНД).

Следователи возбудили в отношении подростка уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Интересно, что до настоящего момента фигурант характеризовался положительно и не состоял на профилактическом учете в ПДН.

Ранее суд во Владимире приговорил к одному году колонии-поселения местного жителя, который ради встречи с девушкой сообщил о минировании гостиницы.