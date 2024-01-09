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19:09, 9 января 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за лжеминирование отеля ради знакомства с девушкой

Во Владимире осудили мужчину за лжеминирование отеля ради знакомства с девушкой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ленинский районный суд города Владимира приговорил к году колонии-поселения местного жителя, который ради встречи с девушкой сообщил о минировании гостиницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры») УК РФ.

Установлено, что 18 июня 2023 года около пяти утра мужчина вместе со своими знакомыми из Москвы распивал спиртное во владимирском кафе. Приятели рассказали, что с ними также приехала девушка, но в кафе пойти не захотела и легла пораньше спать. Тогда фигурант попросил показать фотографии девушки и решил с ней познакомиться.

Для этого он со своего телефона позвонил в отель и заявил, что в нем готовится взрыв. На место прибыли сотрудники оперативных служб, однако взрывных устройств они не нашли.

Ранее сообщалось, что в Мордовии ученики пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться.

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      Илона Палей
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