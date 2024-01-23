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15:25, 23 января 2024Среда обитания

Российский школьник заразился педикулезом из-за скопившегося в классе мусора

Младшеклассник в Омске заразился педикулезом из-за скопившегося в классе мусора

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Младшеклассник одной из школ Омска заразился педикулезом из-за того, что учиться пришлось в антисанитарных условиях, следует из жалобы, размещенной в сообществе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

По крайней мере один случай болезни зафиксирован на фоне скопившегося мусора, устроенного учителем в классе, следует из поста. По словам автора публикации, родители школьников организовали субботник для очистки учебного помещения. Сделать это они были вынуждены из-за бездействия администрации школы, говорится в материале.

Вопрос со свалкой в школьном кабинете — на одном из видео показано, что кое-что из накопленного уже «погрызли мыши», — прокомментировали в мэрии российского города. Там указали, что проблема устранена, а «виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке», сообщает «Новый Омск».

Ранее в российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. Предполагается, что за сдачу тары учащиеся смогут получать денежное вознаграждение или баллы для оплаты проезда или питания.

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      Дмитрий Воронин
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