В российских школах предложили установить аппараты для раздельного сбора мусора

В школах предложили массово устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора

В российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. За сдачу тары учащиеся смогут получать денежное вознаграждение или баллы, которыми можно будет оплачивать проезд или обеды, письмо с данной инициативой направил глава РЭО Денис Буцаев министру просвещения Сергею Кравцову, пишут «Известия».

Аналогичный проект уже реализован в Московской области, Татарстане и Башкортостане. Установка оборудования в школах помогла за два года собрать 25 тонн мусора.

В письме сказано, что фандоматы — это не только инфраструктурное решение, но и инструмент для экологического просвещения. В целом с сентября 2021 года по март 2023 при помощи аппаратом в школах были собраны тонны отходов. Как уточняется, в Минприроды поддержали данную инициативу.

Первые фандоматы были установлены в школах Казани. За три года действия программы было собрано более десяти миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Ранее сообщалось, что мусор на курортах России и природных территориях захотели собирать по-новому — для обращения с отходами в таких местах могут появиться экологические стандарты.

Речь идет о правилах обращения с отходами в заповедных зонах и на природных территориях с большим турпотоком, в том числе об организации там раздельного сбора мусора, объяснили эксперты.