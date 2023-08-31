Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:11, 31 августа 2023Россия

В российских школах предложили установить аппараты для раздельного сбора мусора

В школах предложили массово устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. За сдачу тары учащиеся смогут получать денежное вознаграждение или баллы, которыми можно будет оплачивать проезд или обеды, письмо с данной инициативой направил глава РЭО Денис Буцаев министру просвещения Сергею Кравцову, пишут «Известия».

Аналогичный проект уже реализован в Московской области, Татарстане и Башкортостане. Установка оборудования в школах помогла за два года собрать 25 тонн мусора.

В письме сказано, что фандоматы — это не только инфраструктурное решение, но и инструмент для экологического просвещения. В целом с сентября 2021 года по март 2023 при помощи аппаратом в школах были собраны тонны отходов. Как уточняется, в Минприроды поддержали данную инициативу.

Первые фандоматы были установлены в школах Казани. За три года действия программы было собрано более десяти миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Ранее сообщалось, что мусор на курортах России и природных территориях захотели собирать по-новому — для обращения с отходами в таких местах могут появиться экологические стандарты.

Речь идет о правилах обращения с отходами в заповедных зонах и на природных территориях с большим турпотоком, в том числе об организации там раздельного сбора мусора, объяснили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки начала войны с Россией

    Иностранец назвал преимущества фастфуд-ресторанов в России по сравнению с США

    Россиян предупредили о дефиците культового фастфуда

    Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

    Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

    В российских школах предложили установить аппараты для раздельного сбора мусора

    Российские военные отразили атаку бойцов «Азова» на краснолиманском направлении

    Жалующимся на одиночество и отсутствие секса мужчинам дали совет

    Названы главные причины домогательств учителей к школьникам

    У россиян вырос интерес к спонтанным покупкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости