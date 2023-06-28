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12:08, 28 июня 2023Среда обитания

Мусор на российских курортах захотели собирать по-новому

«Известия»: в России могут появиться новые стандарты сбора мусора для курортов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Мусор на курортах России и природных территориях захотели собирать по-новому — для обращения с отходами в таких местах могут появиться экологические стандарты. Такую инициативу направил Российский экологический оператор (РЭО) в «Туризм.РФ», пишут «Известия».

Речь идет о правилах обращения с отходами в заповедных зонах и на природных территориях с большим турпотоком, в том числе об организации там раздельного сбора мусора. «Отсутствие стандартов обращения с отходами в заповедниках и на особо охраняемых природных территориях приводит к непоправимому ущербу для природы. Мы не противники жестких ограничений и выступаем за возможность совместной проработки мер для изменения ситуации в лучшую сторону», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что на популярных у туристов территориях действительно есть проблемы с экологией — предложенные РЭО стандарты должны помочь в их решении.

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На фоне развития внутреннего туризма в последние годы инициатива окажется особенно актуальной, убеждена председатель Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева. «Все больше россиян проявляют интерес не только к классическим достопримечательностям, но и к особо охраняемым природным территориям. Людям необходимо дать возможность цивилизованно избавиться от мусора, для этого должны быть готовы не только инфраструктура, но и соответствующий персонал», — отметила эксперт.

Ранее в Москве разрешили строить дороги и мосты на территории национальных парков. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. В число объектов, которые позволили возводить на территории нацпарков столицы, вошли автодороги, мосты, дорожные сооружения, элементы обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и линий связи.

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    Нина Ташевская
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