Российское посольство обвинило Францию в штамповке русофобских заявлений

Посольство РФ: Франция штампует русофобские заявления, игнорируя удары ВСУ

Париж штампует русофобские заявления, обвиняя Россию в ударах по гражданской инфраструктуре и при этом игнорируя подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в посольстве РФ во Франции, передает ТАСС.

«МИД Франции продолжает штамповать русофобские заявления в поддержку киевского режима, игнорируя при этом варварский массированный удар украинских сил по рынку в Донецке», — указали в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что Российская армия в отличие от украинской «не обстреливают ни гражданские объекты, ни мирных жителей, а уничтожают военную инфраструктуру противника».

21 января ВСУ ударили по рынку в районе Донецка Текстильщики. По информации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, жертвами обстрела стали 27 гражданских лиц, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.