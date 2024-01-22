Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:56, 22 января 2024Бывший СССР

В ДНР объявлен траур по жертвам одного из самых мощных обстрелов ВСУ. Генсек ООН строго осудил атаку на мирных граждан

Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура по жертвам одного из самых мощных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Завтра, 22 января, в Донецкой народной республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима

Денис Пушилинглава ДНР
Материалы по теме:
По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
По Украине нанесен массированный удар.Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
29 декабря 2023
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО. Жертвами стали более 20 мирных жителей
Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО.Жертвами стали более 20 мирных жителей
21 января 2024

Число погибших в результате удара увеличилось

Украина ударила по рынку в районе Донецка Текстильщики в воскресенье, 21 января. По информации главы ДНР, в результате огня погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. Всего 21 января погибли 28 жителей республики, ранения получили 30 жителей региона.

В медицинские учреждения Донецка поступило 25 пострадавших, 18 из них были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. Семи раненым была оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно, рассказал глава ДНР.

Пушилин также уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

В МИД России добавили, что всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Официальный представитель ведомства России Мария Захарова назвала обстрел Донецка «варварским террористическим актом против мирного населения России».

Безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Военкор Александр Сладков писал, что по Донецку били 35 минут с перерывами.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ 59 раз за сутки обстреляли территорию республики, выпустив 210 различных боеприпасов. Зафиксировано повреждение 15 жилых домов, 12 транспортных средств, девяти объектов гражданской инфраструктуры.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023

Глава СК поручил установить всех причастных к обстрелу Донецка

Захарова также сообщила, что Следственный комитет России начал расследование обстрела Донецка.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к атаке, в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

Материалы по теме:
«Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского
«Запад занимается очковтирательством»Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского
28 декабря 2023
США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS. Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?
США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS.Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?
3 января 2024
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024

Генсек ООН осудил обстрел Донецка

На удар ВСУ по Донецку отреагировал и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка

ООН

Генсек всемирной организации подчеркнул, что нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, атаки должны быть немедленно прекращены.

Кроме того, эта атака станет одной из тем заседания Совбеза ООН 22 января, на котором будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.

Удар также осудил и папа Римский Франциск. Как рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом, Франциск «решительно призывает к началу переговоров».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР объявлен траур по жертвам одного из самых мощных обстрелов ВСУ. Генсек ООН строго осудил атаку на мирных граждан

      Кандидат в президенты США объявил о выходе из предвыборной гонки

      В Словакии заявили об усталости Евросоюза от конфликта на Украине

      В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

      Женщина показала 15-летнему школьнику свои обнаженные фото и дала наркотики

      Украинский футболист оформил хет-трик за шесть минут в матче чемпионата Испании

      Умер актер из «Джентльмен-шоу»

      В Иране испытали систему ПВО «Девятое дея»

      Симоньян назвала главное отличие России от Украины в связи с ударом по Донецку

      Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу Донецка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше