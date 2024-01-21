Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по Донецку

Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил сегодняшний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — сказано в сообщении.

Гутерриш также подчеркнул, что нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, атаки должны быть немедленно прекращены.

Украинская сторона ударила по рынку в ДНР в воскресенье, 21 января. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

Как сообщили в МИД, всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Военкор Александр Сладков, в свою очередь, сообщил, что по Донецку били 35 минут с перерывами.

В свою очередь, депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил, что Запад отреагировал на удар Вооруженных сил Украины по рынку Донецка без особых эмоций. По его словам, западные СМИ опубликовали статьи о жертвах в Донецке, но они получились не такими эмоциональными, как если бы удары пришлись со стороны России.