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19:54, 21 января 2024Мир

В Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на обстрел ВСУ Донецка

Депутат ЕП Бек: Запад отреагировал на удар ВСУ по Донецку без особых эмоций
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

Запад отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку Донецка без особых эмоций, заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

По его словам, западные СМИ хоть и опубликовали статьи о жертвах в Донецке, но они получились не такими эмоциональными, как если бы удары пришлись со стороны России. Бек подчеркнул, что для стран Запада типично проявление двойных стандартов и они не назовут преступлением действия своих партнеров. То же, отметил депутат ЕП, происходит при освещении событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО. Жертвами атаки стали 25 мирных жителей, еще 20 человек пострадали.

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      Илона Палей
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