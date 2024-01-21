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19:33, 21 января 2024Бывший СССР

В ДНР объявили 22 января днем траура после обстрела рынка со стороны ВСУ

Пушилин: в ДНР объявили 22 января днем траура после обстрела ВСУ рынка

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) в понедельник, 22 января, объявили день траура после обстрела рынка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал Пушилин.

Украина ударила по рынку в ДНР в воскресенье, 21 января — это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. По последним данным, несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, еще 20 человек пострадали. Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

Как сообщили в МИД, всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Военкор Александр Сладков пишет, что по Донецку били 35 минут с перерывами. Военкор Александр Сладков, в свою очередь, сообщил, что по Донецку били 35 минут с перерывами.

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      Анастасия Шейкина
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