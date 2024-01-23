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12:27, 23 января 2024Экономика

Рублю предрекли новое ослабление к доллару

Аналитик Антонов: курс доллара может укрепиться до 90,5 рубля в конце января
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

В конце января курс российской валюты может ослабнуть к доллару до отметки в 90 рублей и выше. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит «Прайм».

Очередное ослабление российской валюты эксперт спрогнозировал на следующей неделе. Однако падение курса рубля с большой долей вероятности не будет резким, предположил аналитик. «Уровень 90 за доллар является среднесрочным равновесием. (...) В моменте не стоит исключать повышения пары доллар/рубль до 90,5», — заявил Антонов.

По его словам, курсу рубля не даст резко ослабнуть к доллару сохранение напряженной ситуации на Ближнем Востоке и вероятное повышение биржевых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent. «На горизонте появился уровень 84 доллара за баррель. Продолжение восходящего движения положительно скажется на нацвалюте», — заключил эксперт.

В ходе торгов на Мосбирже во вторник, 23 января, курс российской валюты слабел к американской на 4,5 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии и ближе к 12:12 по московскому времени опускался до отметки в 87,84 рубля. Курс евро к этому моменту составлял 95,8 рубля.

В ходе торгов 16 января курс доллара за полчаса пережил резкий взлет и падение за полчаса. Вечером курс американской валюты сначала укрепился почти на 5 рублей, до отметки в 92,86 рубля. А ближе к 17:36 по московскому времени котировки отыграли взлет и вернулись на уровень в 87,8 рубля.

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      Анатолий Акулов
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