Стало известно о разногласиях Франции и Германии из-за помощи Украине

SZ: Франция резко отреагировала на упреки ФРГ в недостаточной поддержке ВСУ

Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной помощи Украине, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличить поддержку Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По мнению журналистов SZ, Украина оказалась в мрачной военной ситуации на фоне провала контрнаступления и отсутствия новой помощи США. В связи с этим Шольц активно призывал нарастить поставки Киеву. Его слова были обращены в первую очередь к Франции, Италии и Испании, что привело к разногласиям.

«В последние недели он читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», — отмечается в публикации.

