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11:21, 23 января 2024Ценности

Селена Гомес опубликовала снимок в купальнике без фотошопа

Фото: C Flanigan / Keystone Press Agency / Globallookprtess.com

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала откровенный снимок без фотошопа на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость разместила в сторис два кадра. Так, на одном из них она продемонстрировала стройную фигуру в полосатом бикини. На другом фото исполнительница предстала в черно-белом раздельном купальнике, повернувшись к камере спиной. При этом видно, что данный кадр был сделан после того, как Гомес набрала лишние килограммы.

«Я несовершенна, но горжусь тем, кто я сейчас. Иногда я забываю, что это нормально — быть собой», — подписала она публикацию.

Ранее пользователи сети обругали образ Селены Гомес на церемонии вручения премии «Эмми» словами «владелица борделя». Тогда певица посетила мероприятие в облегающем платье бренда Oscar de la Renta, которое было оформлено сияющими бордовыми аппликациями и прозрачной сеткой между ними.

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      Мария Винар
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