Создана искусственная паучья железа

Nature Communications: создано прядущее искусственную паутину устройство

Японские ученые Института физико-химических исследований RIKEN создали устройство, которое прядет паутину, похожую на ту, что вырабатывается из паучьих желез. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Искусственная железа воссоздает сложную молекулярную структуру паутинной нити, имитируя процессы, которые происходят в организме пауков. Микрофлюидное устройство представляет собой прямоугольную коробочку с крошечными каналами, через которые проходит раствор спидроина-2 — основного белка паучьего шелка.

Ученые предусмотрели конструкцию микрофлюидной системы таким образом, чтобы молекулы спидроина подвергались специфическим химическим и физическим изменениям, самоорганизуясь в шелковые волокна с характерной структурой. Так, для вытягивания раствора и получения непрерывных волокон использовалось отрицательное давление в 72 паскаля.

Разработка может помочь уменьшить негативное воздействие современного текстильного производства на окружающую среду. Кроме того, биоразлагаемая и биосовместимая природа паучьего шелка делает его идеальным для биомедицинских применений, таких как шовный материал и искусственные связки.