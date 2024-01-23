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15:09, 23 января 2024Мир

Полковник рассказал о скоплении войск НАТО на границах России и Белоруссии

Полковник Матвийчук: наблюдается наращивание сил НАТО на границах

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Globallookpress.com

На границах России и Белоруссии наблюдается значительное скопление войск НАТО: речь идет о группировке в количестве порядка 250-300 тысяч человек, а также о танках, бронетехнике, артиллерии, авиации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Последние два года наблюдается взрывообразное наращивание сил и средств НАТО на границах. В Польшу переброшены военнослужащие США, это 25 тысяч личного состава, 300 танков, бронеобъекты, бригада полевой артиллерии, которая может применять ядерные боеприпасы. Кроме того, туда переброшены силы и средства британской армии, Сувалкский коридор взят под наблюдение», — перечислил военный.

К началу года, по его словам, группировка войск НАТО на западном направлении угрожает Белоруссии, Смоленской области, Псковской, Новгородской, Калининградской. Численность всех войск НАТО в этом направлении, как сказал полковник, составляет приблизительно 250-300 тысяч человек.

«Туда также перебросили большое количество авиации. Ситуация тревожная. Кроме того, заявлены учения, которые будут идти в течение четырех месяцев, и предполагают отражение агрессии России. Для нас это означает отвлечение дополнительных средств и сил разведки, ПВО», — предупредил Матвийчук.

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Ранее сообщалось, что Минск будет наращивать силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск, а также радиолокационное поле. Причиной этого стало усиление группировки военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО вблизи западной границы страны.

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