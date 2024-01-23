Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 23 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

Белоруссия наращивает силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО на границе
СюжетУчения НАТО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минск будет наращивать силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск, а также радиолокационное поле. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заместителя министра обороны республики Виктора Гулевича.

«Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя, а также по воздействию на них», — отметил он.

Материалы по теме:
НАТО много не бывает Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
НАТО много не бываетИностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
17 мая 2019
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
23 февраля 2022

Кроме того, Гулевич подчеркнул, что причиной этого стало усиление группировки военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО вблизи западной границы страны. Он отметил, что число провокаций в воздушном пространстве остается на прежнем уровне. По словам замглавы минобороны Белоруссии, возможности радиотехнических войск по вскрытию провокаций и случайных нарушений повышаются за счет насыщения российскими и белорусскими образцами техники.

Ранее стало известно, что в Литве начались учения ВВС с участием авиации НАТО. Участие в них примут истребители стран альянса, литовские военные вертолеты, а также беспилотник MQ-9 Reaper.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Российский математик заявил о вычислении даты конца СВО

      В Греции заработал терминал СПГ для замены российского газа

      Полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ

      В российском регионе захотели платить за доносы на одну категорию нарушителей

      Госдума обратилась к ООН после одного из самых мощных обстрелов Донецка

      Раскрыт преемник Nokia на рынке смартфонов

      Блогерша описала поездку на лодке в Таиланде фразой «легкое изнасилование»

      Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны

      Названо возможное наказание для подозреваемого в расправе над российским комиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше