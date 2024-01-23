В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

Белоруссия наращивает силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО на границе

Минск будет наращивать силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнических войск, а также радиолокационное поле. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заместителя министра обороны республики Виктора Гулевича.

«Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов нарушителя, а также по воздействию на них», — отметил он.

Кроме того, Гулевич подчеркнул, что причиной этого стало усиление группировки военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО вблизи западной границы страны. Он отметил, что число провокаций в воздушном пространстве остается на прежнем уровне. По словам замглавы минобороны Белоруссии, возможности радиотехнических войск по вскрытию провокаций и случайных нарушений повышаются за счет насыщения российскими и белорусскими образцами техники.

Ранее стало известно, что в Литве начались учения ВВС с участием авиации НАТО. Участие в них примут истребители стран альянса, литовские военные вертолеты, а также беспилотник MQ-9 Reaper.