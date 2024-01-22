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14:25, 22 января 2024Бывший СССР

В Литве заявили о начале учений ВВС с участием авиации НАТО

LRT: в Литве начинаются учения ВВС с участием авиации НАТО

Фото: Remo Casilli / Reuters

Учения Военно-воздушных Сил (ВВС) Литвы с участием авиации НАТО начались в Паневежском и Клайпедском районах страны в понедельник, 22 января. Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил (ВС) республики.

Сообщается, что в учениях тактической авиационной группы управления Furious Wolf 24-1 (Яростный Волк — прим. «Ленты.ру») примут участие истребители НАТО, литовские военные вертолеты, а также беспилотник MQ-9 Reaper. Мероприятия организованы Эстонской боевой группой НАТО и проходят в Латвии, Литве и Эстонии с 15 января по 2 февраля 2024 года.

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Как заявляют журналисты, цель учений — отработка возможностей батальонов Литвы, ВВС США и НАТО, развернутых в странах Прибалтики и Польше, по планированию и координации ближней авиационной поддержки и управлению воздушными атаками.

Ранее стало известно, что Латвия впервые приняла патрулирующие территорию Прибалтики самолеты НАТО. С 9 января Латвия постепенно берет на себя обслуживание воздушной миссии НАТО на время проведения ремонтных работ на эстонской авиабазе Эмари.

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      Александр Курбатов
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