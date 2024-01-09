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12:45, 9 января 2024Бывший СССР

Латвия впервые примет патрулирующие территорию Прибалтики самолеты НАТО

В Латвии впервые разместят самолеты НАТО, патрулирующие территорию Прибалтики

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Латвии впервые разместят самолеты НАТО, патрулирующие территорию Прибалтики. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства обороны республики.

Отмечается, что с 9 января Латвия постепенно возьмет на себя обслуживание воздушной миссии НАТО на время проведения ремонтных работ на эстонской авиабазе Эмари.

«В ближайшее время в Латвию прибудут немецкие войска и военные самолеты, чтобы начать испытательные полеты. С 1 марта авиабаза Национальных вооруженных сил в Лиелварде будет принимать миссию на ротационной основе в течение девяти месяцев», — отмечается в сообщении ведомства.

Патрулирование воздушного пространства Прибалтики осуществляется с 2004 года с Шауляйской авиабазы в Литве, а также с 2014 года с эстонской авиабазы Эмари. Это первый случай, когда ротация миссии НАТО будет проходить в Латвии.

В январе также стало известно, что после вступления в НАТО Швеция намерена направить в Латвию 800 военных. Бойцов разместят рядом с латвийско-российской границей в 2025 году.

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      Александр Курбатов
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