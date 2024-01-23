Словакия пообещала побороть русофобию

Вице-спикер парламента Словакии Блаха пообещал побороть русофобию в стране

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что будет бороться с русофобией и экстремистскими идеями против России у себя в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские идеи в отношении России», — пообещал парламентарий.

В июле 2023 года вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила ввести уголовное наказание за русофобию. По ее словам, депутаты намерены защищать от нее не только российских граждан, но и соотечественников, проживающих за рубежом.