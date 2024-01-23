Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 23 января 2024Мир

Словакия пообещала побороть русофобию

Вице-спикер парламента Словакии Блаха пообещал побороть русофобию в стране
Любош Блага

Любош Блага. Кадр: eReport / YouTube

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что будет бороться с русофобией и экстремистскими идеями против России у себя в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские идеи в отношении России», — пообещал парламентарий.

В июле 2023 года вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила ввести уголовное наказание за русофобию. По ее словам, депутаты намерены защищать от нее не только российских граждан, но и соотечественников, проживающих за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      В России перечислили изменения для многодетных семей после закрепления статуса

      Путин изумился скорости оленей

      Россияне потратили на новые автомобили рекордную сумму

      Врач развеял распространенный миф о простуде

      Киев согласовал нового главу Запорожской ОВА

      Кэти Перри смутила подписчиков снимком в образе инопланетянки

      Идентифицирован возможный спусковой механизм болезни Альцгеймера

      В России признали невозможной работу сельского хозяйства без мигрантов

      ВСУ обстреляли приемную Пушилина в Донецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше