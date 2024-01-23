Назван способ разогнать SSD-накопитель

TechSpot: частоту работы SSD можно увеличить с помощью стороннего ПО

Современные SSD-накопители можно разогнать и ускорить их работу. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube-канале Габриэля Ферраза. Пользователю удалось разогнать частоту своего SSD, благодаря чему накопитель стал работать быстрее, но также начал потреблять больше электроэнергии. Свой способ разгона Ферраза назвал немного рискованным.

Блогер использовал 2,5-дюймовый диск SATA RZX емкостью 240 гигабайт на базе контроллера Silicon Motion SM2259XT, имеющего скорость чтения и записи до 540 и 450 мегабайт в секунду соответственно. Автор применил адаптер SATA-USB 3.0 и стороннее ПО SMI Mass Production Tool.

В конце концов энтузиасту удалось улучшить характеристики SSD — в частности, контроллер диска стал работать на частоте 500 мегагерц. Рост составил 17,6 процента, по словам блогера, производительность SSD заметно выросла. Однако возросло и энергопотребление — практически вдвое.

«Каким бы привлекательным ни было получение максимальной производительности от вашего оборудования, для большинства разгон SSD не стоит затраченных усилий», — отметили авторы TechSpot. По их словам, после разгона накопитель может сломаться и потерять все данные.

В декабре аналитики компании TrendForce предсказали подорожание твердотельных накопителей на рынке. Авторы отчета отметили, что рост цен вызван интересами производителей SSD вернуться к прибыльности.