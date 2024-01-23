Обострение в Красном море назвали угрозой для России

Reuters: нападения хуситов на суда могут поссорить Россию и Саудовскую Аравию

Регулярные нападения йеменских хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить противоречия между Россией и Саудовской Аравией и поссорить их, что угрожает повторением ситуации весны 2020 года. Об обострении и возможной угрозе со ссылкой на аналитиков пишет Reuters.

С середины января через канал проходят в два раза меньше танкеров, чем в обычное время, а ставки фрахта с середины декабря выросли на треть. В результате многие танкеры идут в обход Африки, что отнимает дополнительно две недели.

Менять маршруты приходится и танкерам с партиями нефти из России, что заметно повышает стоимость доставки. С учетом того, что подавляющая часть сырья из портов Черного и Балтийского морей идет в Индию и Китай, влияние ситуации на российских нефтяников оказывается больше, чем на других крупнейших мировых поставщиков.

Более того, Саудовская Аравия может воспользоваться ситуацией и частично вытеснить российскую нефть с крупнейших азиатских рынков. Увеличение ее доли уже происходит в последние недели, а для поддержания тенденции Эр-Рияд даже снизил отпускные цены в Азию до уровня 2021 года.

Торговый конфликт России и Саудовской Аравии может привести к ценовой войне, победителем из которой, скорее всего, выйдет арабское королевство, поскольку из-за низкой себестоимости добычи оно легче переживет период радикально низких цен. Так, в 2020 году действия Саудовской Аравии обрушили стоимость ниже 20 долларов за баррель, и вскоре Россия согласилась присоединиться к сокращению добычи.

