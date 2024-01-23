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09:28, 23 января 2024Россия

Раскрыта судьба отчитавшей ребенка словами «ты мразь» российской учительницы

Отчитавшую школьника словами «ты мразь» учительницу из Братска оштрафовали

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Учительницу из школы Братска Иркутской области, которая отчитала сорвавшего урок ребенка словами «ты мразь», оштрафовали. О судьбе педагога сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Комиссия провела беседу с ребенком и с самим преподавателем. Выяснилось, что подросток регулярно доводил учителей, а сорвавшаяся на него учительница ранее уже проявляла агрессию по отношению к ученикам, из-за чего женщину уволили из другой школы.

После случившегося в школе прокуратура и Следственный комитет (СК) проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

О случившемся в образовательном учреждении Братска стало известно днем ранее, 22 января, В сети появилось видео, как учитель громко кричала на ребенка и со словами «ты мразь» угрожала его придушить за непослушание.

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      Анастасия Шейкина
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