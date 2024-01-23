Раскрыта судьба отчитавшей ребенка словами «ты мразь» российской учительницы

Отчитавшую школьника словами «ты мразь» учительницу из Братска оштрафовали

Учительницу из школы Братска Иркутской области, которая отчитала сорвавшего урок ребенка словами «ты мразь», оштрафовали. О судьбе педагога сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Комиссия провела беседу с ребенком и с самим преподавателем. Выяснилось, что подросток регулярно доводил учителей, а сорвавшаяся на него учительница ранее уже проявляла агрессию по отношению к ученикам, из-за чего женщину уволили из другой школы.

После случившегося в школе прокуратура и Следственный комитет (СК) проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

О случившемся в образовательном учреждении Братска стало известно днем ранее, 22 января, В сети появилось видео, как учитель громко кричала на ребенка и со словами «ты мразь» угрожала его придушить за непослушание.