Сталкера Тейлор Свифт снова поймали возле ее квартиры после ареста

Сталкера Тейлор Свифт арестовали после повторной попытки вломиться в ее квартиру

Сталкера американской певицы Тейлор Свифт повторно арестовали после того, как его снова поймали возле квартиры исполнительницы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка рассказал, что арест был произведен после того, как им сообщили, что в этом районе находится сталкер, личность которого не раскрывается.

Отмечается, что преследователя снова видели возле дома артистки около 15:00 по местному времени, однако полиция задержала его только в 18:00. Один из очевидцев событий заявил, что служба безопасности Свифт якобы попросила полицию арестовать его подальше от здания.

Накануне сообщалось, что сталкера Тейлор Свифт арестовали после того, как он попытался вломиться в квартиру исполнительницы.