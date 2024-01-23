Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:37, 23 января 2024Культура

Сталкера Тейлор Свифт снова поймали возле ее квартиры после ареста

Сталкера Тейлор Свифт арестовали после повторной попытки вломиться в ее квартиру

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сталкера американской певицы Тейлор Свифт повторно арестовали после того, как его снова поймали возле квартиры исполнительницы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка рассказал, что арест был произведен после того, как им сообщили, что в этом районе находится сталкер, личность которого не раскрывается.

Отмечается, что преследователя снова видели возле дома артистки около 15:00 по местному времени, однако полиция задержала его только в 18:00. Один из очевидцев событий заявил, что служба безопасности Свифт якобы попросила полицию арестовать его подальше от здания.

Накануне сообщалось, что сталкера Тейлор Свифт арестовали после того, как он попытался вломиться в квартиру исполнительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше